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移民佳音！Facebook 允許員工長期 WFH 兼助員工遷往他國工作

商管策略 13:49 2021/06/11

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各國企業開始陸續安排員工回到辦公室工作，而社交平台 Facebook 最近宣布，將向員工提供長期遠距工作的選項，甚至為有意前往其他國家工作的員工提供協助。由 6 月 15 日起，公司永久允許任何可以遠距完成工作的員工，以這種方式工作。

疫情期間 WFH 在家工作 全球勞工每日平均工時增加 30 分鐘見下頁

Facebook 行政總裁朱克伯格表示，希望遠距辦公方式可以在公司持續下去，公司亦計劃招聘可以在任何地點工作的僱員。Facebook 最近重新開放其辦公室，9 月有約 50％ 的員工回到美國的辦公室，預計到 10 月員工將全面重返辦公室工作。接種疫苗被認為是員工重回辦公室的原因，Facebook 表示重返辦公室的員工可彈性安排工作，但員工至少有一半時間需留在辦公室。

社交平台 Facebook 最近宣布，將向員工提供長期遠距工作的選項，甚至為有意前往其他國家工作的員工提供協助。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

雖然推出混合辦公模式可以為員工帶來方便，但蘋果早前讓員工重返辦公室的計劃，更受到部分員工抵制。外媒《The Verge》報道，蘋果要求員工由 9 月起每週到辦公室上班 3 天，但有約 80 名蘋果員工聯署致函蘋果行政總裁 Tim Cook，呼籲為遠距工作 1 年以上的員工提供更多彈性，讓員工繼續以最適合自己的模式工作。

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撰文 : 廖淑瑩

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