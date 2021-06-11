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Ls Surgical Mask 顏色耳帶口罩 十色同時上架 售 $75 套

行內熱話 00:57 2021/06/11

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香港口罩廠 Ls Surgical Mask 正發售新推的顏色耳帶口罩。
           
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

很久沒有推出新口罩的 Ls Surgical Mask，今次推出顏色耳帶口罩。口罩為白色設計，配上擁有多達十種顏色的耳帶，總有一款合用戶心意。口罩為 Lv 3 水平，售價為 $75/30 個，最多可選擇 3 種顏色耳帶。

 L’s 顏色耳帶口罩規格

尺寸: 175 𝙢𝙢 x 95 𝙢𝙢

顏色：𝗘𝗟𝟭 - 𝗘𝗟𝟭𝟬

規格：𝐀𝐒𝐓𝐌 Level 3 , BFE & PFE ≥ 99%

數量：一袋 10 個，獨立包裝

產地：香港

價錢: $75 @ 3 包 (可以配搭 3 包不同顏色)

【其他內容】 【附購買連結】平過疫前價! 99% 過濾日本製造 Azfit 口罩 特價售 $39/30個 

    點擊圖片放大
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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