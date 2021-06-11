Maskology x 莫文蔚演唱會 2021 紀念版口罩 獨家限定發售

香港口罩廠 Maskology 表示，廠方為絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站大會指定口罩，獨家推出兩款紀念版口罩。



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Maskology 為的兩款紀念版口罩分別為：

1）彩色莫貓Logo款

2）絕色叢林動物款

Maskology x 莫文蔚演唱會 2021 紀念版口罩將於 6 月 11 日演唱會首場當日下午五時，在紅館現場的紀念品攤位開售。紀念版口罩每盒 10 個獨立包裝，售價每盒$60，數量有限，售完即止！

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。