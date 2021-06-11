【管理Tips】 為高薪應聘是大忌？ 2 種打工仔求職動機 注定成功與失敗

滿腔熱誠、對工作充滿期待的高齡求職者會被看低一成？事實並非如此。疫情下經濟仍未回穩，公務員今年也凍薪很難要求，面試環節中談及薪酬金額，為高薪而來的求職者可能不太成事。相反年紀大又怎樣，滿腔熱誠的人選中反更「吃香」。以下歸納《商業周刊》文章，得出 2 位求職者的求職動機影響面試成敗。



究竟那 2 位求職者的求職動機較佳？（點擊放大逐格睇↓）

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