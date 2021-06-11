  • 30°C
香港時間 : 2021611日 (週五) 11:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【管理Tips】 為高薪應聘是大忌？ 2 種打工仔求職動機 注定成功與失敗

商管策略 10:17 2021/06/11

分享：

滿腔熱誠、對工作充滿期待的高齡求職者會被看低一成？事實並非如此。疫情下經濟仍未回穩，公務員今年也凍薪很難要求，面試環節中談及薪酬金額，為高薪而來的求職者可能不太成事。相反年紀大又怎樣，滿腔熱誠的人選中反更「吃香」。以下歸納《商業周刊》文章，得出 2 位求職者的求職動機影響面試成敗。

究竟那 2 位求職者的求職動機較佳？（點擊放大逐格睇↓）

轉工+新鮮人必讀! 面試求職成功有法 5 個訣竅增加錄取可能【見下頁

 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

【管理Tips】網上會議欠流暢？ 4 個會議技巧助打工仔建立自信【見下頁

【管理Tips】上司召喚問升職意向應如何應對？ 人事顧問： Say No 前宜預早構思理由【見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【營商策略】每兩秒售出一個芝士撻！日本品牌 BAKE 突破傳統靠網售 靠兩招成「烘焙界Apple」
2021/06/10
【營商策略】每兩秒售出一個芝士撻！日本品牌 BAKE 突破傳統靠網售 靠兩招成「烘焙界Apple」
【移民英國】港產變英國製! 家釀髮泥空運產品供港繼續事業 負責人 : 香港仍是自己的根
2021/06/09
【移民英國】港產變英國製! 家釀髮泥空運產品供港繼續事業 負責人 : 香港仍是自己的根
毛孩食品媲美主人美食!? 寵物糉、Pizza 應市 寵物鮮食小店盼推廣鮮食文化
今日
毛孩食品媲美主人美食!? 寵物糉、Pizza 應市 寵物鮮食小店盼推廣鮮食文化

你可能感興趣

【營商策略】每兩秒售出一個芝士撻！日本品牌 BAKE 突破傳統靠網售 靠兩招成「烘焙界Apple」
09:24 2021/06/10
【營商策略】每兩秒售出一個芝士撻！日本品牌 BAKE 突破傳統靠網售 靠兩招成「烘焙界Apple」
【移民英國】港產變英國製! 家釀髮泥空運產品供港繼續事業 負責人 : 香港仍是自己的根
19:21 2021/06/09
【移民英國】港產變英國製! 家釀髮泥空運產品供港繼續事業 負責人 : 香港仍是自己的根
毛孩食品媲美主人美食!? 寵物糉、Pizza 應市 寵物鮮食小店盼推廣鮮食文化
今日 09:14
毛孩食品媲美主人美食!? 寵物糉、Pizza 應市 寵物鮮食小店盼推廣鮮食文化
面試技巧 職場文化 職場貼士 職場技能

下一篇文章

毛孩食品媲美主人美食!? 寵物糉、Pizza 應市 寵物鮮食小店盼推廣鮮食文化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣