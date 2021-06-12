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【香港故事】本地品牌聯乘 Gin 酒 X 手工啤相輔相乘 限量產品開拓本地市場

商管策略 12:20 2021/06/12

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NIPdistilling 無名氏與 H.K. Lovecraft 推出聯乘產品。

近年本地酒業發展蓬勃，有本地 Gin 酒品牌與手工啤品牌達成合作，推出聯乘產品開拓本地市場。

本地青年釀手工Gin酒「無名氏」逆市體現香港精神 見下頁

Gin 酒酒廠「NIPdistilling 無名氏」與手工啤啤酒廠「H.K. Lovecraft」 皆是近年新創立的本地公司，兩間酒廠在五月推出聯乘產品，無名氏聯合創辦人 Jeremy Li 說：「無名氏之前亦曾與不同的香港品牌合作。今次與 Lovecraft 聯乘，除了因為我們喜歡、認同他們的產品外，我們亦希望能夠透過新產品講述香港故事。」

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無名氏聯合創辦人 Nic Law 指出，與本地品牌合作除了有利運輸、品控之外，亦有助於開拓本地市場，說：「香港人普遍都支持香港品牌。但在我們的立場，其實會更希望消費者是因為質量而支持我們。不然消費者單單因為支持 Made in Hong Kong，其實也只能支持一兩次，對長遠經營並沒有太大幫助。」

只釀Lager破行規 港產手工啤：創業應發揮匠人精神見下頁

兩間酒廠合作的計劃名為「氈釀企劃」，氈取自氈酒 (Gin) ，釀則取自於啤酒釀造。氈釀計劃諧音港式小食「煎釀三寶」，並且將推出三款新口味手工啤，在 Lovecraft 不同款式的啤酒酒底加入無名氐 Gin ，呈現出不同的港式風味。主題包括香港冰室、林村許願樹和燒味店，例如燒味店會以  Lovecraft 的煙燻味啤酒做酒底，加入 Gin 酒帶入杜松子香氣令其更清新香甜。

在兩種酒的混合上，兩間酒廠經過了多次嘗試以防掩蓋對方味道，現時市場反應不錯，銷情理想，相信可以開拓一定新客源。

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撰文 : 陳文政

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