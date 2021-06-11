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【高科技食品】日企研植物性蛋白質替代雞蛋 免食物敏感更環保

業界頭條 15:00 2021/06/11

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植物性食品近年大行其道，由肉類擴闊至雞蛋類別，繼美國初創企 JUST 及 Eat Just 研發植物蛋後，最近日本企業丘比跟隨其後生產「雞蛋替代品」—植物性蛋白質。

近數年都市人著重健康飲食、環保意識抬頭為減少廢氣排放，植物性食品成為熱捧「新寵」。最近日企，キユーピー 株式会社（丘比集團） 新研制名為「HOBOTAMA」植物性蛋白質，為雞蛋食物敏感者提供能貼近雞蛋口味的產品，以實現傳遞美味雞蛋的願望。

【有機食品】健康食品小班教授養生知識 增加品牌曝光做好口碑!見下頁

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

新產品「HOBOTAMA」是一種以加工豆漿為基礎的植物性食品，廚師製作成半熟感的質地及炒雞蛋外觀，為餐廳菜單中增添「附加值」，該產品一包 20 袋，每包 120克 ，提供 1 年保質期，將於 6 月 30 日公開發售，而價格待定。

【可持續發展】 空心商標設計能省高達 40% 墨水! 既環保又節省開支見下頁

 

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【創業計劃】揉合美食・環保概念 市集計劃助圓創業夢見下頁

從地球環境和健康意識出發，日本企業開始對植物性食品產生興趣，丘比集團提出植物性食品的概念，將繼續擴大植物性食品「陣容」，並努力為客戶提供各種食品選擇。至於未來丘比集團提出 2030 願境，沙律和植物蛋食品的領先公司、成為個人食品合作夥，以及成為孩子支持者。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 鍾采餘

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