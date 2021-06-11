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玩具大廠 Mattel 為芭比及玩具作綠色改造 目標 2030 年實踐 100% 可環保回收

業界頭條 12:58 2021/06/11

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要響應環保、為地球出一分力，可以先從最多擁有塑膠物料的玩具入手，教育下一代。

最近美國玩具製造公司 Mattel（美泰兒） 推出「Mattel Playblack」新計劃，設計可重用物料套用於未來產製的玩具，支持企業未來目標， 2023 年實踐 100% 可重用的生物塑料至所有產品。

【環保商機】 KeepCup 創辦人打造「咖啡隨身杯」 年收破 1 億見下頁

 

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【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

已成立 76 年的玩具大廠 Mattel，希望使用可重用的生物塑料製作包裝及玩具，2030 年達至 100% 可回收目標。今年夏天新推出芭比娃娃（Barbie）系列「Barbie Loves the Ocean」，採用 90% 可回收物料，進一步推動可持續發展的目標。

【可持續發展】 空心商標設計能省高達 40% 墨水! 既環保又節省開支見下頁

Mattel 副總裁 Lisa McKnight 接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，廠方必定盡能力下一步重構芭比娃娃（Barbie）媒體使命和發展。保護地球，環境影響和宣揚此行為可持續發展，實實在在告訴下一代，他們可以做到很多。

【疫市營商】植物肉只能代替漢堡扒？茶舍：推環保要美味才有商機見下頁

官網指出，事實上去年 Mattel 將不少玩具實踐 100% 回收的目標，包括 ：UNO Nothin’ But Paper 免除玻璃紙物料包裝 及 旗下品牌 Fisher-Price 生產的 Baby’s First Blocks 及Rock-a-Stack 嬰兒玩具由生物塑料製成。該計劃原意是愛惜和愛護玩具，將物料燃續新玩具生命力至未來一代，物料堆填區中循環回收為目的，彰顯物料的價值。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo:fisher-price.com、shop.mattel.com、barbie.mattel.com

撰文 : 鍾采餘

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