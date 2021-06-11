玩具大廠 Mattel 為芭比及玩具作綠色改造 目標 2030 年實踐 100% 可環保回收

要響應環保、為地球出一分力，可以先從最多擁有塑膠物料的玩具入手，教育下一代。

最近美國玩具製造公司 Mattel（美泰兒） 推出「Mattel Playblack」新計劃，設計可重用物料套用於未來產製的玩具，支持企業未來目標， 2023 年實踐 100% 可重用的生物塑料至所有產品。

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已成立 76 年的玩具大廠 Mattel，希望使用可重用的生物塑料製作包裝及玩具，2030 年達至 100% 可回收目標。今年夏天新推出芭比娃娃（Barbie）系列「Barbie Loves the Ocean」，採用 90% 可回收物料，進一步推動可持續發展的目標。

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Mattel 副總裁 Lisa McKnight 接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，廠方必定盡能力下一步重構芭比娃娃（Barbie）媒體使命和發展。保護地球，環境影響和宣揚此行為可持續發展，實實在在告訴下一代，他們可以做到很多。

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官網指出，事實上去年 Mattel 將不少玩具實踐 100% 回收的目標，包括 ：UNO Nothin’ But Paper 免除玻璃紙物料包裝 及 旗下品牌 Fisher-Price 生產的 Baby’s First Blocks 及Rock-a-Stack 嬰兒玩具由生物塑料製成。該計劃原意是愛惜和愛護玩具，將物料燃續新玩具生命力至未來一代，物料堆填區中循環回收為目的，彰顯物料的價值。

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Photo:fisher-price.com、shop.mattel.com、barbie.mattel.com