【翻身有計】計數機變遊戲機！一個維修員如何令任天堂還清債務 兼倒賺 40 億日圓 最後變身遊戲機一哥

Game Boy、NDS，相信是不少人的童年回憶。這些手提遊戲機的出現，原來是與一名在任天堂任職維修員的人有莫大關係，他更將計數機變成手提遊戲機，令任天堂轉型。此任天堂新產品一推出已售出 60 萬部，甚至令任天堂成功還清債務兼錄得 40 億日圓盈餘。

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任天堂本身是生產花札紙牌的公司，成功令任天堂翻身的橫井軍平，原本在公司擔任維修員，且平日喜歡在工作時間製作玩具，因而被上司召見。當時上司希望他能開發一些有趣的創意玩具，因此他先推出一款叫「超級怪手」（ウルトラハンド）的玩具。 產品在隔年推出後大賣，甚至令老闆增設開發部門，橫井軍平亦成為部門的主要人員。之後他更推出不同玩具，例如測謊機「Love Tester」(ラブテスター)、射擊玩具「光線槍系列」等。

不過一次到東京出差，橫井軍平看見上班族玩著當時流行的遊戲計數機，讓他靈機一觸，嘗試研發迷你遊戲機，讓用戶可在空閒時「打機」。



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在 1980 年，任天堂推出 GAME&WATCH，包括 3 款機型，售價為 5,800 日圓。遊戲機同時帶有遊戲及時鐘功能，吸引上班族和學生，推出首年已售出 60 萬部，任天堂自此開始投入 GAME&WATCH 系列化生產。到 1982 年，Donkey Kong Game & Watch 上市，售出 8 百萬部。Game &Watch 暢銷 11 年，銷量高達 4 千萬部。

GAME&WATCH 遊戲機的熱潮不算維持很久，但其銷售成績亦令任天堂成功翻身。遊戲機熱賣令公司償清了 70 億日圓的債務，且錄得 40 億日圓的盈餘。任天堂眼見遊戲機大有市場，後來廠方亦因而成功轉型為電子遊戲機公司，直到現在其產品如 Switch 等亦大受市場歡迎，多年成為業界 no.1。

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