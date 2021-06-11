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政府電子消費券 7 月起接受派發登記 商家指市民消費仍審慎 將推優惠配合消費券

業界頭條 16:54 2021/06/11

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為刺激本地消費，政府早前宣佈向合資格市民派發電子消費券，預計最快在 7 月 4 日起接受申請。有傢具店負責人表示，近期市民消費較為審慎，相信與等待消費券有關，公司亦會推出優惠配合消費券。

電子消費券擬最快 7月 4 日接受申請  限制非居港市民領取 小商戶對此表示歡迎見下頁

雅詩傢居設計負責人 Irene Hung 表示，對比起疫情最嚴重的時期，店舖生意未見上升，「市民小心咗洗錢加上不少公司裁員」，影響消費意慾。她又提到，自政府公布推出電子消費券後，已向銀行申請電子收款機，惟遲遲未有回覆，相信是與大量公司在同一時間申請有關。為配合電子消費券，店舖亦會推出相關優惠，例如一家四口可獲得共一萬元的消費券，會推出相關金額的優惠套餐，吸引家庭客。此外，亦會因應消費券的金額，推出售價由 $2,500 至 $5,000 的商品。

    點擊圖片放大
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【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

消息指，政府計劃於 7 月 4 日（星期日）或 7 月 5 日（星期一）開始接受消費券申請，市民可在網上登記或填書面表格，預計最快可在暑假內領取消費券。市民在登記資料時，需在 4 個儲值支付工具中，包括 : AlipayHK、八達通、 Tap & Go 拍住賞及 WeChat Pay，選取其中 1 個作為收取電子消費券的方式，並填寫相關支付平台的帳戶號碼。此外，申請者亦需提供姓名、身份證 ，以及可收取短訊的本地流動電話號碼。消費券除了可以經網上登記，政府亦接受市民以書面表格申請電子消費券。

為食者喜訊！壽司郎宣布新店將於 6 月 14 日試業見下頁

三更半夜都可以去 DONKI 購物! 兩分店將轉做 24 小時營業見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 廖淑瑩

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