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毛孩食品媲美主人美食!? 寵物糉、Pizza 應市 寵物鮮食小店盼推廣鮮食文化

商管策略 09:14 2021/06/11

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一年一度的端午節快將來臨，當然應節食品不能少。說到吃糉，市面上糉類款式應有盡有，甚至有寵物鮮食小店食專為毛孩而設「寵物糉」 ，作為毛孩的主子把握預購機會，但專營寵物鮮食店表示「寵物糉」今年訂單較上年同期少約一半。

肉琪媽寵物鮮食厨房（Ukie Kitchen），主要服務的寵物對象為食物敏感、胰臟、肝功能受損、心血管及高血壓等疾病，其聯合創辦人陳鈞豪表示：「事實上坊間不少寵物主鮮食專門店有售『寵物糉』，可說是噱頭。」

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陳鈞豪又說：「我們去年才開始製作和出售，糉的種類只有鮮蝦帶子一款，今年增加青口帶子、枸杞牛肉的款式，客戶訂單數量較去年同期少約一半。我們因應訂單預備食材，去年製作約 100 隻糉，今年只製作約 60 隻。」

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曾修讀寵物營養學的黃兆姻與男友陳鈞豪，於 2019 年創立寵物鮮食小店。陳鈞豪又說：「最初投放 8 萬元本金開展業務，因網店關係不需負擔店舖租金，且家中廚房製作鮮食，減省營運開支外亦方便客人。」聯合創辦人表示黃兆姻指，店舖仍小本經營，主要靠口碑宣傳，以往製作寵物 Pizza 、窩夫及蛋糕等造型食品亦設寵物派對服務，惟疫情期間寵物派對暫停，靠熟客生意支持，目前在主流社交媒體 Facebook 和 Instagram 投放廣告增加宣傳效益。

黃兆姻又稱：「我們的寵物客戶多數為身體機能出現問題，根據獸醫診斷和建議後量身訂製鮮食餐單，減輕客戶身體負擔。」香港人生活忙碌難花時間製作鮮食，店舖提供鮮食包服務，至於未來希望擴闊更多客源，推廣寵物鮮食文化。

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撰文 : 鍾采餘

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