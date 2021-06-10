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【有機食品】健康食品小班教授養生知識 增加品牌曝光做好口碑!

商管策略 18:02 2021/06/10

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嗎哪有機站全港有 10 間實體店，位處屯門、九龍灣、牛頭角等地。

有機食品在疫情裏愈來愈受歡迎，有公司推出健康食品小班教學，向大眾分享健康食品知識，同時為品牌增加曝光率。

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於 2006 年創辦的「嗎哪有機站」專營各類健康食品，全港共有十間實體店，聯合創辦人 Nerrisa Ng 說：「公司會在全世界搜羅健康食品，包括歐美、東南亞、智利、印度、杜拜。當年我透過自然療法，以健康、無污染的食物緩解了自身的遺傳性濕疹的症狀，所以就決定成立這間公司，希望將健康食品帶給大家。」

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「嗎哪」是聖經中出現過的食物，古代以色列人出埃及的時候，上帝就將嗎哪賜給他們。「嗎哪有機站」主打天然食物、整全食物(Whole food)，聯合創辦人曾國彪以皇牌產品「有機羽衣甘藍粉」舉例，他指出這款由韓國出產的有機羽衣甘藍粉，用低溫冷涷干燥方式，平均十公斤原材料才制成100克粉末，非常適合快節奏的香港人，說：「我們亦會入口一些坊間少見又便於儲存的產品，一些冷凍乾燥或者經過發酵的產品，營養成份依然豐富，適合疫情下大家都留在家的大環境。又因為大家多了時間自己煮食，我們新引入的無激素肉也非常受歡迎，線上生意都不錯。」

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為了令產品更入屋，公司在一月推動幸福小組計劃，Nerrisa 說：「大家比之前更注重健康，可是對於健康飲食仍然有不少迷思和誤解，我們就推出一個為期 2 個月，每星期一堂的課堂，參加費 198 元 8 堂，內容方面涉及生食、熟食注意事項，近年流行的生酮飲食的知識等等，透過交流、分享，讓學員對健康飲食有進一步了解。本來我們打算只做 8 人班，後來有興趣的朋友愈來愈多，在朋友帶朋友的情況下，最多人時一班足足有 20 多個學員。第二期開多了一班同樣供不應求。」

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Nerrisa 表示幸福小組計劃並非以盈利為目標，主要希望能夠秉承品牌宗旨將健康食物帶給大家。相關項目能夠增加品牌曝光率，學員們又能將學到的知識教給身邊的朋友，另一方面亦是增加了品牌的潛在客戶。

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撰文 : 陳文政

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