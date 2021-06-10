【疫苗氣泡】食肆四級制實施逾一個月 全港僅有 4 間 D 類餐飲處所 四季酒店、The China Bar 有份

政府在 4 月時推出「疫苗氣泡」，其中食肆分為四級制。當中的 D 類處所可舉行 100 人的宴會、最多 8 人一枱及營業至凌晨兩時，但所有員工完成接種兩劑疫苗滿 14 日。食環署昨日公布全港登記為 C 類及 D 類餐飲處所的名單，其中 D 類處所全港只有 4 間，包括四季酒店及 The China Bar。

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據食環署上載至「疫苗氣泡」專題網頁的名單顯示，4 間以 D 類模式營運的餐飲處所大部分為酒吧，包括中環酒吧 Boomerang & Gram 、中環酒吧 The China Bar 及旺角福酒吧。至於四季酒店多個會議廳及宴會廳亦以 D 類模式營運。

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至於以 C 類模式營運的餐飲處所則有數百間，遍布港九新界，當中不少是酒樓及中菜館，例如富臨皇宮、稻香、八公館、北京樓等。以 C 類模式經營的餐飲處所，可營業至晚上 12 時、最多 6 人一枱、宴會上限 20 人、區域內所有顧客必須使用安心出行，以及所有員工須至少完成接種第一劑疫苗或以每 7 日一檢代替。

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