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疫後經濟復甦全球勞工大短缺! 散工轉正職 隨時令零工經濟陷危機？

商管策略 16:40 2021/06/10

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疫苗接種進度較快的英國和美國，竟然出現勞工短缺！不少以往做臨時工的人，因正職職位過剩且薪金大增，因而轉為正職，隨時令「零工經濟」（Gig economy）隨時陷入危機。

有工冇人做！美國麥當勞奇招吸人才 做滿 6 個月即送 iPhone見下頁

美國有數百萬人因政府的紓困津貼、照顧子女或不想在疫情下外出工作，所以逗留在家不上班，導致勞動參與率相當低，各行各業面臨勞工大短缺。美國目前就業人口比起 2020 年 減少了 760 萬人，導致今年 5 月有 48% 的中小企難以招聘，其中餐飲業更是重災區。勞工短缺迫使僱主以高薪作招徠，5 月平均時薪上升至 18.09 美元（約140港元），較 1 月時上升 5%。

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【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

正職薪金大增，令不少原本從事臨時工的人轉做正職，其中美國臨時工在今年 4 月大減至 11.1 萬人，為 1990 年有記錄以來的第二大減幅。至於製造業、客戶服務、辦公室等行業，有大量臨時工轉為正職。在正職福利較多、上班方式更彈性的情況下，零工經濟對勞工的吸引力大減，而企業將來招聘臨時工成是一大挑戰。

疫情期間 WFH 在家工作 全球勞工每日平均工時增加 30 分鐘見下頁

996、715 受科技企業推崇 連馬雲都讚好 內地病態 OT 文化揭示打工仔辛酸見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：unsplash

撰文 : 廖淑瑩

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