短租有商機？Airbnb 推短租制 重攻疫下旅遊及租屋市場

疫情令企業實施遠距工作，意味著員工不需要在同一個地方生活和工作。Airbnb 看準當中商機，推出「短租」模式，允許用戶以天、週和月等時間單位租用空間，有望成為平台未來的獲利模式。

旅客無須隔離! 比利時 7 月 1 日起啟用疫苗護照 將推手機 APP 版【見下頁】

Airbnb 行政總裁 Brian Chesky 表示 ，希望平台的服務可以應付疫情下的需求。對於紐約租屋及服務需求的情況，Chesky 透露，目前有近數百萬名用戶每月在 Airbnb 上瀏覽和使用，認為疫情帶動人們彈性、自主的生活與工作選擇，為 Airbnb 的營收帶來增長。據平台 2021 年第一季的報告顯示，美國地區平均每晚的房價上升 35%，當中美國推動疫苗接種也是讓市民對旅遊重拾信心的一大主因。

▲ 據平台 2021 年第一季的報告顯示，美國地區平均每晚的房價上升 35%，當中美國推動疫苗接種也是讓市民對旅遊重拾信心的一大主因。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

Airbnb 也致力解決各國間在租用房屋服務合法性的議題，現今已與近 100 多個國家、城市簽署合作協議。Chesky 表示，各國政府對企業伸出援手，是因為他們看見旅遊業的模式正在改變。不過有些國家對租屋平台仍有憂慮，有國家正考慮對 Airbnb 採取管制，理由在於疫情導致房價、租金上升，但短租可減輕租房需求的壓力。

香港航空業頻裁員 美國三大航空公司現招聘潮 料兩年增聘兩萬人【見下頁】

領政府援助金卻向高層派獎金捱批 加航終「跪低」高層需歸還獎金【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】