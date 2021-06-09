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【移民英國】港產變英國製! 家釀髮泥空運產品供港繼續事業 負責人 : 香港仍是自己的根

商管策略 19:21 2021/06/09

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Hong Kong Home Brew 將會在英國繼續業務。

不少港人在近年決定移民英國，有同樣即將移民的本地手工髮泥品牌創辧人表示，移居英國後仍會繼續製作產品空運回港 :「香港永遠是品牌與自己的根。」

香港家釀髮泥髮蠟 本地市場不受落新加坡展拳腳 見下頁

本地品牌 Hong Kong Home Brew 於 2016 年成立，專營自家製男士髮型產品，所有原材料皆由美國進口，產品除了有造型能力外，還能養髮護髮。品牌 3 款產品深受歡迎，現時全港共有 30 多個銷售點。

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品牌創辧人 Gary Fung 決定在六月移居英國，說：「品牌會繼續， Hong Kong Home Brew 只不過是變成了英國的香港人品牌，未來產品在英國做好後便會空運回港，繼續銷售。暫時估計成本會上升大約 2 成，我已經和香港銷售點談好不會提升價格 ，中間增加的成本由我承擔。」

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Gary 表示歐美亦有一定的髮泥產品市場，尤其香港品牌在歐美有一定吸引力，身在英國正好開拓相關市場。Gary 本以為可以在英國當地找到髮泥原材料，想不到原來當地甚至鄰近地區亦缺失相關產業，連帶自製髮型產品亦較少在市面出現。

Hong Kong Home Brew 的三款產品配方將繼續保留， Gary 指出英國與香港同樣潮濕，香港能用的產品英國也同樣能用。至於會否研究新產品給頭髮較幼細、軟的西方人，開拓全新市場，需要等待未來徹底安頓好後再作決定。

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Gary 說：「在英國自家製作髮泥最大的好處是地方大，工場可以比香港大接近 3 倍。缺點則是英國氣溫較低，產品較快凝固，部份工序必須做得比之前快，溫度控制也要比之前更加精細。」

Made in England 的首批產品暫定 8 月空運到港，Gary 指出現時仍在了解當地法規，說：「開公司、報稅的問題都不大。又因為髮型產品不是美容產品，不是塗在臉上也不會食用，出入口應會較寬鬆。之前產品在香港出口到東南亞其他國家例如新加坡的問題都不大。未來產品在英國出口到香港，暫時看來應該也沒問題，但都要到時間詳情了解。」

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撰文 : 陳文政

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