【一盒兩款．全新圖案】全新設計!多啦 A 夢 Lv3 圖案口罩 二大系列售 $118 盒

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型格質感! Vannex Mask Lv3 立體口罩多色登場
Mask Factory 表示，多啦A夢 (叮噹) 可愛造型設計口罩現已接受預購。
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】
今次發售的口罩為香港製造，共有藍/紅色 2 大系列，並有成人和中童尺寸愛售。詳情如下：
A款：藍色盒成人一盒30片內有(Size:175 x 95mm) 2款各15片
B款：藍色盒中童一盒30片內有(Size:145 x 95mm) 2款各15片
C款：粉紅盒成人一盒30片內有(Size:175 x 95mm) 2款各15片
D款：粉紅盒中童一盒30片內有(Size:145 x 95mm) 2款各15片
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多啦A夢口罩規格
採用符合物料BFE ≥99% / PFE ≥99% / VFE ≥99%
三層過濾防護
外層無紡布，有效阻隔飛沫。
採用高等級熔噴布，高效過濾細菌，微粒和病毒。
內層無紡布，吸濕透氣，柔軟舒適。
簡易舒適掛耳設計
生產製造符合 ASTM F2100-19 Level 3
STC 優質正印測試
ISO 14644-1:2015:Class 7 無塵車間生產
成人/中童尺寸
香港製造
獨立包裝
30個
售價:$119
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟