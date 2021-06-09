型格質感! Vannex Mask Lv3 立體口罩多色登場

香港口罩廠 Vannex Mask 正發售新款 F 系列立體口罩。此口罩的面層布料之下因採用深色布料製作而成，配合本身的口罩表層顏色，可營造出與別不同的個性。 Vannex Mask 首批會推出 7 款淺顏色 F 系列口罩，售價為 $150/30個，全獨立裝 Lv3 成人香港製造口罩。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。