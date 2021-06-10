【在家進修】疫情令修讀網上學位課程人數急增 90%! Google 瞄準上班族推證書課程

自去年起，「網上課程」受惠於疫情而逐漸得到關注。如網上學習平台 Coursera 去年修讀「學位課程」的學生，較 2019 年大增 91%，其中不少是上班族。至於 Google 亦瞄準上班族，推出網上證書課程，應付市場對「新職能」的需求。

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網上學位需求大增，除了學校因疫情而關閉，另一原因是疫情期間，令企業縮減成本和提升自動化，導致有些職業將會消失。人事顧問公司 Randstad US 北美行政總裁 Karen Fichuk 表示，因提升技能和再培訓的需求迫切，令勞工需要學習新技能。因此不少在職者，也會報讀網上學位再進修，或是精進自己的職能。據 Coursera 的數據顯示，在平台上修讀碩士學位的學生年齡，大約是 30 至 40 歲之間。

▲ Google 也回應市場需要培養「新職能」的需求，推出網上證書計劃，分別有數據分析、專案管理和用戶體驗設計課程。

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除了學校開設課程，Google 也回應市場需要培養「新職能」的需求，推出網上證書計劃，分別有數據分析、專案管理和用戶體驗設計課程。這些課程由 Google 的員工設計同時擔任講師，完成課程需時3 至 6 個月不等，而且 Google 將其視為等同該公司相關職位技能所需之大學學歷。

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