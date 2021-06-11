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專題:粵港澳大灣區新機遇

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【財來自有Fund】貿發局全方位支援　協助港商拓展內銷

特約 00:00 2021/06/11

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內地經濟迅速增長，龐大的市場潛力吸引不少港商開拓業務。香港貿易發展局（貿發局）推出GoGBA一站式平台，當中重點服務包括「GoGBA灣區經貿通」數碼平台、實體大灣區服務中心網絡及「寄售易」（ConsignEasy）服務等，協助港商以粵港澳大灣區（大灣區）作為跳板，發展內銷業務。

GoGBA一站式平台  資訊包羅萬有

打頭陣的「GoGBA灣區經貿通」數碼平台涵蓋大灣區相關營商資訊及生活指南、市場及政策資訊、會議展覽及推廣活動等，協助於大灣區發展的港商，加快適應及融入當地市場。貿發局副總裁劉會平表示：「GoGBA『灣區經貿通』提供的資訊多元化，更經過仔細分類。用家如針對特定城市，可透過關鍵詞篩選出相關市場資料，加上多項實用功能，例如自動計算逗留內地的日數，同時協助用家計算個人所得稅的停留日數，令在大灣區營商更為便捷。」

-    具繁簡中文及英文版本的GoGBA「灣區經貿通」具多項實用功能，例如自動計算逗留內地的日數，同時協助用家計算個人所得稅的停留日數。

-    劉會平表示，GoGBA是為協助大灣區港商而設的一站式支援平台。

「GoGBA『灣區經貿通』亦提供英文版予有意進軍大灣區的外國企業。」劉會平指出，GoGBA數碼平台推出後將不斷完善，優化界面及互動功能，包括增強檢疫資訊、健康管理、跨境交通時間表及地圖指引等，涵蓋所有必備市場資訊及優惠，目標做到「一App包辦」。

大灣區服務中心  綫下支援中小企

為實現綫上綫下相互配合，貿發局將在深圳辦事處增設「香港貿發局大灣區服務中心」，全面加強在深圳的營商支援，為港商提供建議和資訊、舉辦研討會、專題小組和其他商務聯繫活動等。

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內地6商業重地  設新服務據點  

此外，貿發局亦在大灣區內另外5個城市及自貿區，包括前海、南沙、東莞、橫琴及中山設立「港商服務站」，為當地港商提供諮詢服務。劉會平表示，大灣區內全新服務據點，將配合GoGBA一站式平台啟動，一同於今年投入運作。

「寄售易」x「香港．設計廊」  打通內地銷售渠道

劉會平指出，貿發局明白港商在進口報關、物流配送、銷售營運、稅款安排、貨款結算等實務操作需要支援，在約1年前推出「寄售易」（ConsignEasy）服務，標榜「香港交貨、香港收錢」，善用「香港．設計廊」的綫上綫下銷售網絡，協助港商擴展內銷。他補充：「我們會代港商處理銷售貨品的程序，然後將貨款滙回港商。」

香港交貨收錢  內銷試點平台

「香港．設計廊」目前在內地有45個銷售點，遍及北京、上海及大灣區，並在電商平台包括淘寶和京東商城開店，結合「寄售易」服務，可為有意進軍內地的港商，提供一個產品試賣的平台。

除了以上服務，「T-box升級轉型計劃」（下稱「T-box」）亦為中小企提供免費支援，助他們達成升級轉型的目標。「針對有興趣拓展內銷的企業，我們與騰訊、谷歌、Facebook等設計了不同的優惠宣傳方案供參與企業試用，以較低的成本測試市場反應。」劉會平表示，T-box參加費用全免，已有逾1,300間港商參加。

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(資料由客戶提供)

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