【營商策略】每兩秒售出一個芝士撻！日本品牌 BAKE 突破傳統靠網售 靠兩招成「烘焙界Apple」

疫情下旅客大減，令日本不少知名烘焙店生意大受影響。其中曾經做出每兩秒售出一個芝士撻的烘焙店 BAKE 也不能倖免，去年更要關閉日本所有分店。其後品牌開拓網上業務，產品在短短幾小時內售罄。BAKE 如何改變行業的經營模式，靠兩招成為「烘焙界Apple」？

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BAKE 有多個子品牌，其中 BAKE CHEESE TART 成立首年，年銷量 3,000 萬個，銷售額達 1 億日圓，到第四年更飆升至 90 億日圓。品牌亦在香港、美國和台灣等地開設門店。BAKE 在經營方面也作出突破，在研發過程中，經常使用 AB 測試（即用於網頁設計的一種測試方法）和 Co-Creation（一種創造新產品的方法）等科技企業常用的思維方法。

透過社交媒體 增加用戶黏性，也是 BAKE 的經營特色。 品牌除了在網上進行大量宣傳，還透過網上建立用戶社區，加強與消費者之間的互動，大量收集消費者意見和建議，並實時關注消費者的需求，從而加深產品與消費者之間的連結。



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「一店一品」也是 BAKE 的經營模式，例如 BAKE CHEESE TART 專賣芝士撻、Crocan Shoe Zaku Zaku 主打忌廉泡芙、RINGO 則售賣蘋果批。品牌以這種模式經營，可以將精力放在產品質素和口味多元化，並建立一種能夠批量生產高質量產品的商業模式，同時也能降低經營成本。

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