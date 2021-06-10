【夏日商機】蕃茄梅酒+烏龍茶芝士口味  咖啡店自製雪糕貫徹創新風格

▲ 咖啡店以自製雪糕貫徹創新風格。

有咖啡店推出自家製的特色雪糕，用坊間難得一見的口味吸引顧客，貫徹品牌敢於嘗試新事物的宗旨，為市場提供新選擇。

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創辦於 2014 年「Urban Coffee Roaster」主打精品咖啡和各式新派美食，位於將軍澳藍塘傲分店為了將比賽級精品咖啡送到客人手上，因而引入了多款獨有設備。例如藉特製雪櫃把咖啡豆保存至零度下的低溫，變脆的咖啡豆會磨得更均勻，風味更佳；公司又引入牛奶分餾器，在不加糖的情況下控制牛奶甜度等等。

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Urban Coffee Roaster 在兩星期前推出兩款新口味雪糕，聯合創辦人歐祖華（Gary）說：「第一款是蕃茄梅酒雪葩，完全沒有牛奶成份，全素素食者都可以食 ﹔另一款則是烏龍茶芝士雪糕，烏龍茶雪糕球的上頭有特製的薄脆芝士。兩款新產品的口味都較為特別。」

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要增加營業額，最簡單的方式自然是售賣最受歡迎的口味，例如朱古力味、雲尼嗱味等等，可是 Gary 卻有完全不同的想法，他指出正正是因為坊間雪糕口味較為單一，限制了消費者的選擇，同時部份口味為了增添香氣，甚至會加入香油，並不理想。

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Gary 坦言店舖既然不是以雪糕作為主打，在沒有經營壓力的情況下，倒不如多作嘗試，給市場提供更多選擇。他指：「推出兩款市場上沒有的新口味，其實都是試驗性質，想看看消費者會不會接受。Urban Coffee 一直都希望做多些新嘗試，這也是我們的品牌的核心宗旨之一。希望夏天的這一款新產品，能夠為我們開拓到新的客源。」

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