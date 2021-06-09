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$23 有交易！日本 DAISO 推新品牌變身平價版 MUJI! 兩大原因令品牌升呢拓中價市場

商管策略 18:48 2021/06/09

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日本最大百元商店品牌「大創」（DAISO） 一向走平價雜貨路線，深受香港消費者歡迎。不過品牌近年主打高價路線，其新品牌「Standard Products」早前在東京澀谷開業，店內的商品和價格與一般 DAISO 也有不同。DAISO 近年拓展較高價的家品市場，原來背後涉及兩個原因。

九龍灣店搶先開幕! 日本 DAISO 首店登陸香港 多款日本直送商品 $12 起見下頁

與一般 DAISO 不同，Standard Products 主打「無印風」，就連澀谷新店的門面與無印良品十分相似，店內售賣超過 1,300 種商品。產品大部分以黑、白灰、藍等顏色作主調，售賣日用百貨、大型收納箱等家居用品，強調以平價就能設計高質感的居家環境，正合疫下市民的新需求。而產品價格由 330 日圓至 1,100 日圓之間（約23至77港元），可說是「平價版MUJI」。

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【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

大創等日本百元店，一直在中國和東南亞生産及進口大部分商品，從而確保低價。但隨著新興市場國家經濟增長，令薪金成本上漲，加上新冠肺炎疫情下，以及運輸費用暴增也成為企業的負擔，售 100 日圓的產品毛利愈來愈低。至於同樣經營百元商店的 CanDo 也由去年夏季轉攻 100 日圓以上貨品，計劃到 2023 年將這些商品在銷售額中的佔比提高至 1 成。

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Photo：Standard Products

撰文 : 廖淑瑩

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