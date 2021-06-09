【救市攻略】遊客大減也不怕！京都手信店轉型售賣蔬果 獲本地顧客愛戴

在新冠肺炎疫情下，各國遊客大減，商家也要想盡辦法維持生計。其中日本京都一間手信店就轉型售賣蔬果，每次開賣不久就售罄，成功吸引本地顧客之餘，也能在疫情下維持收入。

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位於中京區新京極商店街的手信店「京之Furusato」在 4 月開始，在店舖前售賣九条蔥、生菜、蕃茄等 20 多種蔬果。店舖在每個星期四售賣蔬果，吸引不少當地居民購買，臨近星期日前所有產品已經售罄。「京之Furusato」原本售賣各式手信，當地市民一般甚少光顧，但自疫情爆發後遊客大減，店家就想出吸引本地人光顧的方法，以售賣蔬果的方式，試圖拉近與本地人的距離。

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據京都市觀光協會統計，2019 年京都市內主要酒店入住人數約為 654 萬人次，在 2020 年更大幅下跌至 253 萬人次。日本為促進商務旅行和其他經濟活動，計劃在今年夏季推出「疫苗護照」，有望豁免隔離。當局預計，交換生、商務人士及留日外國人，都是疫苗護照的預期用戶之一。

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Photo：京のふるさと