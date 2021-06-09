【公關災難】領政府援助金卻向高層派獎金捱批 加航終「跪低」高層需歸還獎金

新冠肺炎疫情重創航空業，多間航空公司需要依靠政府的援助金渡日。但加拿大航空（Air Canada）早前傳出領取政府援助金的同時，卻向高層發放巨額獎金，引起社會抨擊。加航近日表示，公司高層將會歸還獎金及股份獎勵，以作回應。

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公司表示，其行政總裁、副總裁以及在 2 月退休的前任行政總裁將主動歸還獎金和股份，以協助解決這次事件。加航透露，公司合共發放約 1,000 萬加元（約6千萬港元）的獎金，並向公司大部分中高層員工派發獎金。加航受疫情影響，在今年 4 月與政府就援助計劃達成協議，向公司發放約 59 億加元的援助金，以協助渡過疫情。

▲ 加拿大航空（Air Canada）早前傳出領取政府援助金的同時，卻向高層發放巨額獎金，引起社會抨擊。

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不過加航領取政府資助後，卻向員工派發獎金，引起社會不滿。加拿大財政部長 Chrystia Freeland 表示，市民期望疫情期間獲得政府財政支持的公司，採取「負責任的企業行為」，特別是高層薪金方面，應與社會共渡時艱。

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