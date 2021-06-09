進口高品質! Cross Protection Level 2/3 口罩 售 $50/50 個起

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【本地創作】Good Mask x Whale in the city 口罩 限量發售 $40盒
東興大藥房表示，Cross Protection 口罩已返貨。
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Cross Protection 口罩為馬來西亞製造和進口，提供 Level 2/Level 3 版本成人口罩，前者售價為 $90/50 個，非獨立包裝，後者售價同為 $90，但為 40 個獨立包裝版本。口罩提供多種顏色選擇。Cross Protection 還有中童口罩 (14.5cm)，防護力為 Level 2 水平，售價為 $50/50 個。
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟