【本地創作】Good Mask x Whale in the city 口罩 限量發售 $40盒

香港口罩廠 Good Mask 表示,即日發售 Whale in the city 口罩。



Good Mask 表示,向來支持本地文化,致力跟不同範疇嘅香港創作人合作。今次 Good Mask 邀請鍾意圍繞空間和想像去探究可能性的本地插畫師羅浩光 (阿Bo),設計出屬於香港人嘅口罩 Whale in the city。即日起 Good Mask X Whale in the city 口罩會在各門市少量發售, 售價為 $40/盒(10 片獨立包裝)



購買口罩需留意風險,尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚,了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽,並要衡量購買風險,才好付款,免有金錢損失。建議面交才付款,並即場檢查口罩。本網單純內容報道,對買賣雙方的交易不會負責。