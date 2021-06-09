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【本地創作】Good Mask x Whale in the city 口罩 限量發售 $40盒

行內熱話 01:28 2021/06/09

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香港口罩廠 Good Mask 表示，即日發售 Whale in the city 口罩。
       
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

Good Mask 表示，向來支持本地文化，致力跟不同範疇嘅香港創作人合作。今次 Good Mask 邀請鍾意圍繞空間和想像去探究可能性的本地插畫師羅浩光 (阿Bo)，設計出屬於香港人嘅口罩 Whale in the city。﻿即日起 Good Mask X Whale in the city 口罩會在各門市少量發售， ﻿售價為 $40/盒（10 片獨立包裝）﻿

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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