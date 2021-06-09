  • 28°C
香港時間 : 2021609日 (週三) 02:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MaskX 一週年紀念優惠 口罩全部 75 折

行內熱話 01:22 2021/06/09

分享：

香港口罩廠 MaskX 已成立一年，廠方特別推出紀念優惠。
      
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】
 
廠方已公布第一擊的優惠，凡於 6 月 9 日，親臨 MASK X 各大門市購買任何產品，即可享全店 75 折。

【其他內容】 【附購買連結】平過疫前價! 99% 過濾日本製造 Azfit 口罩 特價售 $39/30個

    點擊圖片放大


【其他內容】   追加兩款新色! Oxyair Mask 純色系列口罩 Lv 3 售 $85 盒

【其他內容】 【每個只售 $1.28】韓國製造 ACE KF94 四層 3D 立體口罩 售 $128/100個

【Mask X Pop Up專門店】

旺角概念旗艦店

地址：旺角西洋菜南街62號地下

營業時間：星期一至日 (11AM-9:30PM)

尖沙咀

地址：尖沙咀加拿芬道39號

營業時間：星期一至日 (11AM - 9:30PM)

佐敦

地址：佐敦彌敦道190號路口地下B1舖

營業時間：星期一至日 (11AM-9:30PM)

銅鑼灣

地址：銅鑼灣羅素街59號 B5號鋪

營業時間：星期一至日 (11AM-9:30PM)

元朗

地址：元朗教育路36-42號豐興樓地下B3號

營業時間：星期一至日 (11AM - 8PM)

荃灣

地址：荃灣南豐中心1樓A14號

營業時間：星期一至日 (11AM - 8PM)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

相關文章

韓國製造! cooling KF94 立體口罩 售 $68/50個
2021/06/08
韓國製造! cooling KF94 立體口罩 售 $68/50個
【親子裝】MaskX 父親節限定口罩 Level 3 售 $36 盒
2021/06/08
【親子裝】MaskX 父親節限定口罩 Level 3 售 $36 盒
樂隊 RubberBand Ciao x Maskology 全新 Earth Tone 大地色系口罩 限時發售
2021/06/08
樂隊 RubberBand Ciao x Maskology 全新 Earth Tone 大地色系口罩 限時發售

你可能感興趣

韓國製造! cooling KF94 立體口罩 售 $68/50個
03:41 2021/06/08
韓國製造! cooling KF94 立體口罩 售 $68/50個
【親子裝】MaskX 父親節限定口罩 Level 3 售 $36 盒
01:44 2021/06/08
【親子裝】MaskX 父親節限定口罩 Level 3 售 $36 盒
樂隊 RubberBand Ciao x Maskology 全新 Earth Tone 大地色系口罩 限時發售
02:00 2021/06/08
樂隊 RubberBand Ciao x Maskology 全新 Earth Tone 大地色系口罩 限時發售
著數優惠 香港 口罩

上一篇文章

【本地創作】Good Mask x Whale in the city 口罩 限量發售 $40盒

下一篇文章

韓國製造! cooling KF94 立體口罩 售 $68/50個

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣