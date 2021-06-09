MaskX 一週年紀念優惠 口罩全部 75 折

香港口罩廠 MaskX 已成立一年，廠方特別推出紀念優惠。



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廠方已公布第一擊的優惠，凡於 6 月 9 日，親臨 MASK X 各大門市購買任何產品，即可享全店 75 折。



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【Mask X Pop Up專門店】

旺角概念旗艦店

地址：旺角西洋菜南街62號地下

營業時間：星期一至日 (11AM-9:30PM)

尖沙咀

地址：尖沙咀加拿芬道39號

營業時間：星期一至日 (11AM - 9:30PM)

佐敦

地址：佐敦彌敦道190號路口地下B1舖

營業時間：星期一至日 (11AM-9:30PM)

銅鑼灣

地址：銅鑼灣羅素街59號 B5號鋪

營業時間：星期一至日 (11AM-9:30PM)

元朗

地址：元朗教育路36-42號豐興樓地下B3號

營業時間：星期一至日 (11AM - 8PM)

荃灣

地址：荃灣南豐中心1樓A14號

營業時間：星期一至日 (11AM - 8PM)



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。