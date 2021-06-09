【管理Tips】網上會議欠流暢？ 4 個會議技巧助打工仔建立自信

新冠肺炎疫情下企業安排員工在家工作，遙距網上會議成新常態。一場正式的線上會議需要更集中和專注，乃是基本禮節，較傳統面對面會議更謹慎，不論對方是客戶或是同事，打工仔需要保持專業形象。以下 4 個技巧歸納《商業周刊》文章得出，只要多演練下次網上會議更流暢。

究竟線上會議如何更流暢？（點擊放大逐格睇↓）

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