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【疫市策略】安坐家中配對篩選補習社  避免貨不對辦 網上平台開拓商機

商管策略 13:03 2021/06/09

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補習社配對平台「Flowsophic 」。

疫情下大家都足不出戶，學生尋找補習老師經常遇上困難，有公司推出線上平台解決有關痛點，在疫情裏成功企穩陣腳。

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創辦於 2021 年 2 月的補習比較及配對平台「Flowclass」創辧人 Ming Hui 指出，傳統的私人補習社配對平台都有收費中介，為了達成配對，中介往往都會避免學生與老師直接溝通，偶然會出現荒謬情況，例如:老師以英文學習某個學科，卻配對了母語教學的學生，教學效率事倍功半。

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為了杜絕這種情況，Flowclass 服務主打高透明度，達成配對之前平台更會設有聊天室讓師生直接溝通。同時，Flowclass  亦會與實體補習社合作，Ming 表示疫情下大部份學生都是透過搜尋器尋找老師，結果只有搜尋結果較前的老師不愁學生，情況並不健康，說：「這方面涉及數碼推廣，未有在這方面投資的實體補習社非常吃虧，其實不少實體補習社都有良好師資，以實體宣傳單張為了、又會在門面列出部份學生的公開試佳績等等，可是客戶不去到補習社門口又永遠不會接收到相關資訊。Flowclass 便透過電子化，讓用戶簡單地找到有實績的補習社，用戶更可透過留言系統觀看以前學生所留下的評語，以較短時間得到客觀資訊。有特殊學習需要的學生，我們也可以幫他們聯絡到提供特殊學習服務的補習社。」

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Flowclass 現與近 80 間補習社達成合作，並有約 100 名私人補習老師使用該平台，學生客戶更突破 1,000 人。Ming 指出電子平台在疫情裏受的影響較少，相信會是近年主流的市場推廣模式，說：「補習社來說需要吸納更多客戶，我們就為他們提供全面推廣服務；對於私人導師來說，除了一對一補習，部份的興趣班導師亦可以透過我們尋找學生，他們通常會想找五至六個學生進行小組課，因為只有學生足夠，才能有充足資源租場上堂，但要同時間找多個學生普遍來說都是困難的， Flowclass 便可以幫到這方面的導師。解決行業痛點。」

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撰文 : 陳文政

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