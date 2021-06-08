【天地之比】香港航空業頻裁員 美國三大航空公司現招聘潮 料兩年增聘兩萬人

受新冠肺炎疫情影響，本港航空業不時傳出裁員消息，其中香港航空將裁減約千名員工。雖然香港航空業裁員潮不斷，但美國 3 大航空公司卻為旅遊業復甦做好準備，計劃在今年底進行招聘。有業內組織估計，空中服務員的數量將在兩年內增加約 2 萬人。

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據《CNN》報導，一年前進行大裁員的美國航空（American Airlines）、聯合航空（United Airlines）和達美航空（Delta Air Lines），宣布目前正在招聘或計劃在年底前招聘。至於裁員人數少於 3 大航空公司的西南航空（Southwest Airlines）也透露，正籌備招聘計劃。

▲ 一年前進行大裁員的美國航空（American Airlines）、聯合航空（United Airlines）和達美航空（Delta Air Lines），宣布目前正在招聘或計劃在年底前招聘。

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美國空服人員工會估計，空中服務員的數量將在兩年內，由現時的 8 萬人增加至 10 萬人。現時商務旅行和國際旅行仍未恢復至疫情大爆發的水平，而這些利潤較高的行程估計要數年才能恢復正常水平，但休閒旅行已經回復到接近疫情前的水平。

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