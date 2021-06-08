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【天地之比】香港航空業頻裁員 美國三大航空公司現招聘潮 料兩年增聘兩萬人

商管策略 18:46 2021/06/08

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受新冠肺炎疫情影響，本港航空業不時傳出裁員消息，其中香港航空將裁減約千名員工。雖然香港航空業裁員潮不斷，但美國 3 大航空公司卻為旅遊業復甦做好準備，計劃在今年底進行招聘。有業內組織估計，空中服務員的數量將在兩年內增加約 2 萬人。

轉攻貨運!? 香港航空證實內部重組料再次裁員 未來數日公佈詳情見下頁

據《CNN》報導，一年前進行大裁員的美國航空（American Airlines）、聯合航空（United Airlines）和達美航空（Delta Air Lines），宣布目前正在招聘或計劃在年底前招聘。至於裁員人數少於 3 大航空公司的西南航空（Southwest Airlines）也透露，正籌備招聘計劃。

一年前進行大裁員的美國航空（American Airlines）、聯合航空（United Airlines）和達美航空（Delta Air Lines），宣布目前正在招聘或計劃在年底前招聘。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

美國空服人員工會估計，空中服務員的數量將在兩年內，由現時的 8 萬人增加至 10 萬人。現時商務旅行和國際旅行仍未恢復至疫情大爆發的水平，而這些利潤較高的行程估計要數年才能恢復正常水平，但休閒旅行已經回復到接近疫情前的水平。

疫情期間 WFH 在家工作 全球勞工每日平均工時增加 30 分鐘見下頁

有工冇人做！美國麥當勞奇招吸人才 做滿 6 個月即送 iPhone見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 廖淑瑩

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