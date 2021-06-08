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【逆市擴充】迴轉壽司界一哥！壽司郎疫情下愈做愈有 日本分店近 600 間 仲密過便利店?

商管策略 16:14 2021/06/08

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深受港人歡迎的壽司郎，近年除了積極在香港拓展分店，其在日本市區同樣發展迅速。壽司郎至今在日本已開設 594 間店舖，分店數目為同業最多，成為「迴轉壽司界一哥」！

外賣成疫市救星！鳥貴族、松屋、燒肉LIKE紛紛加入戰團力谷一種食品見下頁

壽司郎繼在新宿、池袋開設分店後，將於 6 月 10 日在涉谷 109 對面開設「壽司郎涉谷站前店」。雖然日本餐飲業受疫情影響，但壽司郎仍然獲利，其母公司 FOOD & LIFE COMPANIES 早前公布業績，在 2020 年 10 月至 2021 年 3 月期間的營業額比前年同期上升 10.1% 至 1,190 億日圓，而盈利則上升 59.2%，為集團同期史上最亮麗的業績。公司表示，在疫情期間外賣專門店及海外分店成績特別好，品牌會繼續積極開拓新門店。

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【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

壽司郎在海外亦積極開設分店，品牌近年在香港多區已開設 8 間分店，其中位於大埔超級城的分店將於 6 月 14 日（星期一）開業。至於壽司郎位於葵芳及將軍澳的分店，預計於今年開業。

日本壽司郎又開分店  旺角五千呎分店 8 月開張見下頁

九龍灣店搶先開幕! 日本 DAISO 首店登陸香港 多款日本直送商品 $12 起見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 廖淑瑩

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