【行銷策略】3 大要素吸引網民瀏覽品牌 轉化成新商機

新冠肺炎疫情下不少企業全速數碼轉型，消費者紛紛使用品牌官網上搜索產品服務，無形成為重中之中，企業品牌官網塑造數碼形象提高價值，對企業未來持續發展百利而無一害。

據 Think With Google 文章，Google、益普索 (Ipsos) 和 Sixth Factor 在今年 1 月對印尼、新加坡及泰國的品牌官網 Brand.com 進行一項《品牌官網和電商平台在不斷變動和線上購物歷程中扮演角色》研究報告指出，55 % 消費者在購物過程中使用品牌官網，反映品牌官網重要性。

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（1） 消費者期望品牌網站提供互動式品牌體驗。例如，利用影片、圖片或搜尋產品等互動性體驗，呈現商品價格和資料。

使用者在電腦或手機造訪官網受限介面影響，或會導致客戶體驗不理想。吸引消費者使用品牌網站原因，網站清楚列出產品資訊外，另外是品牌網站的服務。

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（2）消費者造訪品牌官網作購物決定。消經者認為在品牌官網網購，能供正確資訊，為商品的品質作保證。

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（3）消費者期望品牌官網提供本地語言選擇。品牌官網內容提供語言選擇，有助提升消費者信任感和可靠度，尤其非使用國際語言的地區或國家，或因難理解送貨形式或商品資訊成障礙，致無法進行購買的主因。

另外，為品牌官網網上消費者購買海外零售產品時，提供售後保固服務，培養顧客對品牌信心。

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