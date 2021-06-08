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【數碼轉型】由廣告管理到建立 IT 系統  廣告公司急轉型

數碼轉型 19:30 2021/06/08

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Unique Group ltd. 在疫情下數碼轉型。

疫情影響香港營商環境，有廣告管理公司數碼轉型，為客戶建立 IT 系統，提供高效率的接物流服務、對接手續費更低的支付平台，大受歡迎。

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Unique Group ltd. 創辦於 2014 年，創辦人 Andrew Wong 說：「我們原先的業務以數碼推廣為主，但由於香港廣告行業競爭激烈，2019 年開始我們便著力於為客戶建立 IT 方面的管理系統。除了網店外，也會幫他們設計更高效的物流系統、和對接手續費更低的電子支付平台，以套餐模式銷售。公司可以說是由廣告管理轉型做 IT 。」

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Andrew 笑言近年時代急劇變化，線上線下業務必須互補，所以即便是做廣告也不能不懂 IT。過往客戶只需要一個做到簡單買賣的網站，現在大家的要求都變得更高，例如物流系統要發貨快，所以需要一個能與運輸公司做到高效率對接的系統，同時亦需要手續費較低廉，又擁有一定市場佔有率的支付平台等等，公司需要根據客戶需要提供服務，才能在疫情裏企隱陣腳。

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Andrew 說：「雖然坊間也有一些免費的網頁模版素材，但功能較為有限。對於已有一定規模的公司來說，這方面的資源不能省。另外，由於我們是廣告管理出身，對於客戶管理亦有一定心得，公司亦自家研發了自動化的訊息系統。」
 

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疫情回穩婚宴市場復甦　接送公司一條龍服務串連更多生意見下頁

Andrew 解釋，假如系統留意到客戶即將生日，即會自動發送含有生日優惠的獨立訊息，每個訊息都有獨立優惠碼；如果留意到有客戶 30 天未有消費，系統便會自動發送印花，相關系統的反應相當好。他指出：「雖然一定程度上公司是被市場逼住進步，但同樣可以看到市場仍有非常大的空間。過往我們做廣告包辦拍片、策劃，現在就包辦整個系統。坊間模版式系統的整合性普遍都較差，物流、支付服務都受到一定掣肘，相對下客人如果透過我們的服務，在管理層面做得更加完善而得到更多機會，對我們和客戶來說都是雙贏。」

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 陳文政

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