【數碼轉型】由廣告管理到建立 IT 系統  廣告公司急轉型

▲ Unique Group ltd. 在疫情下數碼轉型。

疫情影響香港營商環境,有廣告管理公司數碼轉型,為客戶建立 IT 系統,提供高效率的接物流服務、對接手續費更低的支付平台,大受歡迎。

Unique Group ltd. 創辦於 2014 年,創辦人 Andrew Wong 說:「我們原先的業務以數碼推廣為主,但由於香港廣告行業競爭激烈,2019 年開始我們便著力於為客戶建立 IT 方面的管理系統。除了網店外,也會幫他們設計更高效的物流系統、和對接手續費更低的電子支付平台,以套餐模式銷售。公司可以說是由廣告管理轉型做 IT 。」

Andrew 笑言近年時代急劇變化,線上線下業務必須互補,所以即便是做廣告也不能不懂 IT。過往客戶只需要一個做到簡單買賣的網站,現在大家的要求都變得更高,例如物流系統要發貨快,所以需要一個能與運輸公司做到高效率對接的系統,同時亦需要手續費較低廉,又擁有一定市場佔有率的支付平台等等,公司需要根據客戶需要提供服務,才能在疫情裏企隱陣腳。

Andrew 說:「雖然坊間也有一些免費的網頁模版素材,但功能較為有限。對於已有一定規模的公司來說,這方面的資源不能省。另外,由於我們是廣告管理出身,對於客戶管理亦有一定心得,公司亦自家研發了自動化的訊息系統。」



Andrew 解釋,假如系統留意到客戶即將生日,即會自動發送含有生日優惠的獨立訊息,每個訊息都有獨立優惠碼;如果留意到有客戶 30 天未有消費,系統便會自動發送印花,相關系統的反應相當好。他指出:「雖然一定程度上公司是被市場逼住進步,但同樣可以看到市場仍有非常大的空間。過往我們做廣告包辦拍片、策劃,現在就包辦整個系統。坊間模版式系統的整合性普遍都較差,物流、支付服務都受到一定掣肘,相對下客人如果透過我們的服務,在管理層面做得更加完善而得到更多機會,對我們和客戶來說都是雙贏。」

