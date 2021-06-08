轉攻貨運!? 香港航空證實內部重組料再次裁員 未來數日公佈詳情

全球航空市場受 1 年多疫情影響，載客客機量大減，本地航空業採取內部重組對策應對疫情。消息指，香港航空（Hong Kong Airlines）證實將會內部重組，未來數日公佈有關詳情。

港航發言人指，公司有必要進行內部重組，以達致更精簡及更具效率的架構；未來數天公佈有關詳情。 本報接獲消息指，香港航空在疫情下已作節省成本措施，包括無薪假及專注貨運業務。

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據本地傳媒引述消息報道，香港航空往來上海航班亦會削減至每週一班，A320 機隊則會暫停一年，A330 機隊只會在短期內營運 8 架，佔港航機隊約 1/3，公司會轉型為主攻貨運 。香港航空早前在政府「保就業計劃」，第一期獲批逾 7700 萬元補貼，當時承諾受薪僱員人數為 2940 人，去年兩期保就業計劃合共獲取逾 1.54 億元。

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Photo: Hong Kong Airlines 香港航空 facebook