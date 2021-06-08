樂隊 RubberBand Ciao x Maskology 全新 Earth Tone 大地色系口罩 限時發售

香港口罩廠 Maskology 表示，發售 RubberBand Ciao x Maskology 全新 Earth Tone 大地色系口罩。



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Maskology 獨家為 RubberBand Ciao 音樂會周邊商品再次進行預售，限時6 月 7 日11:00 至 6月 14 日 23:59。今次開賣更推出印有 RubberBand logo 的全新大地四色口罩，各設 175mm 及160mm 尺寸:

1. Pebble Khaki 卡其色

2. Bronze Brown 古銅啡

3. Pewter Green 軍綠色

4. Fossil Grey 岩灰色

每買 2 盒 Maskology X RubberBand Ciao 2021 口罩，即送 Maskology X RubberBand Ciao 2021 口罩收納套一個。



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Maskology口罩規格



-香港製造

- 175mm 及160mm

-Level 3

-3E>99%

-一盒 12 個

-兩色一盒



售價 $60



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。