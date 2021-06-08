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樂隊 RubberBand Ciao x Maskology 全新 Earth Tone 大地色系口罩 限時發售

行內熱話 02:00 2021/06/08

分享：

香港口罩廠 Maskology 表示，發售 RubberBand Ciao x Maskology 全新 Earth Tone 大地色系口罩。
     
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

Maskology 獨家為 RubberBand Ciao 音樂會周邊商品再次進行預售，限時6 月 7 日11:00  至 6月 14 日 23:59。今次開賣更推出印有 RubberBand logo 的全新大地四色口罩，各設 175mm 及160mm 尺寸:

1. Pebble Khaki 卡其色

2. Bronze Brown 古銅啡

3. Pewter Green 軍綠色

4. Fossil Grey 岩灰色

每買 2 盒 Maskology X RubberBand Ciao 2021 口罩，即送 Maskology X RubberBand Ciao 2021 口罩收納套一個。

【其他內容】 【附購買連結】平過疫前價! 99% 過濾日本製造 Azfit 口罩 特價售 $39/30個

    點擊圖片放大
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Maskology口罩規格

-香港製造
- 175mm 及160mm
-Level 3
-3E>99%
-一盒 12 個
-兩色一盒

售價 $60

口罩購買連結<<< 

【其他內容】   追加兩款新色! Oxyair Mask 純色系列口罩 Lv 3 售 $85 盒

【其他內容】 【每個只售 $1.28】韓國製造 ACE KF94 四層 3D 立體口罩 售 $128/100個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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