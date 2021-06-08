【親子裝】MaskX 父親節限定口罩 Level 3 售 $36 盒

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樂隊 RubberBand Ciao x Maskology 全新 Earth Tone 大地色系口罩 限時發售
香港口罩廠 MaskX 正發售父親節限定口罩。
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MASK X 針對父親節，推出父親節限定口罩。今次口罩設計是菱格紋，共兩種配搭顏色 : 灰啡和橙綠，設計大方得睇。口罩為 Level 3 水平，尺寸為 175mm X 95mm)，另有中童尺寸 145mm X 90mm，爸爸和仔仔都可一齊戴親子口罩。MASK X 父親節限定口罩售價為 $36/10 個。
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟