導航 App Waze x Heinz x Burger King 塞車挑戰倒茄汁速度 贏出即送番茄醬‧漢堡包

外國夏天期間駕車經常遇上塞車情況，令不少外國人在私家車忍餓，加上正值夏天十分煎熬。最近導航行動軟體應用程式 Waze 與漢堡王（Burger King）及亨氏番茄醬 （Kraft Heinz Canada ）攜手合作解決公路塞車「捱餓」情況，推出送茄醬和漢堡包活動。

亨氏定下規矩只要塞車時，駕駛者開啟 Waze 應用程式時留意車速，如車速與「倒茄汁」的速度，即 1 小時 0.045 公里一樣，隨即附送茄醬和漢堡包，目前計劃在 6 月 3 日至 7 月 4 日加拿大實施。

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負責品牌形象的副董事的 Daniel Gotlib表示，驚訝地許多人不知亨氏樽裝茄醬倒出來的速度為 1 小時 0.045 公里速度，番茄醬標誌性的速度，跟現時當地塞車情況相若；廠方知道沒有甚麼比美味漢堡包與亨氏番茄醬配搭更好，為塞車人士送上心意。

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