【內衣顧問】一對一糾正女士如何正確穿內衣  口碑人傳人 更推無障礙試身室

▲ 功能內衣品牌「HaFiNa」創立於 2015 年，現時共有九間分店。

有內衣品牌並非以內衣設計作最大賣點，公司以培訓專業顧問糾正、教導正確穿戴內衣的方法，服務廣受用戶好評，短短六年間公司擴張至 9 間分店。

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功能內衣品牌「HaFiNa」創立於 2015 年，創辦人 Sorry Ko 說：「我們專營非傳統的功能內衣，但與其說是內衣零售商，倒不如說我們賣服務為主。與其他內衣品牌不同，每一間分店我們都有自己培訓出來的內衣顧問。」

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HaFiNa 與國際美容健康總聯合會 (IBHGU) 旗下的權威認證機構 International Beauty and Health License Association (B.H.L) 合辦內衣顧問培訓課程，員工修畢課程、考試後即可獲得韓國美容學校所頒發的證書。Sorry 說：「我們是全港唯一一間能夠頒發功能內衣相關證書的公司。HaFiNa 共 9 間分店、 17 名顧問，只有顧問才能夠為客人一對一服務，教客人如何正確穿戴內衣。」

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Sorry 指出中國人普遍較為保守，女性沒有正式渠道學習如何穿內衣，平常人的學習對象都是媽媽，可是媽媽不見得就懂得正確方法，教錯方法更加常見，而根據公司經驗，九成九上門客人都是做錯，試身時覺得啱身，就覺得做對，說：「顧問每次要教新客人半小時至一小時，例如怎樣推肉，怎樣集中，學懂方法後才能正確試身，好多時候客人距離正確尺吋都有兩個罩杯。」

在客人的許可下，顧問也會跟入試身室教客人如何調整，讓她們切身體驗正確穿內衣的方法，立即便會感覺到不同。又因為試身、解構客人的身體情況極為私密，店舖在試身方面採取預約制，當店舖被預約，整間舖位在期間便只會服務一位客人，說：「成本的確是高的，但取而代之的是口碑好，客戶的忠誠度高，回頭客亦很多。沒打廣告品牌傳播率一樣非常快，尤其在 90 後、00 後之間我們較為出名，現在預約經常爆滿。又因為經營模式特殊，我們現時一半的分店在商場，一半分店則是樓上舖，用來平衡不同客戶需求。」

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另一方面，HaFiNa 在近年推動了無障礙試身室，Sorry 表示部份殘障人士一直都是穿著家人的二手內衣，究其原因便是大部份內衣店的試身室太細，輪椅無法入內，她希望以新的平台服務不同人士，例如較大的試身室、部份分店甚至引入手語翻譯員，說：「聽障人士聯絡我們並預約服務，我們便會和合作的社福機構聯絡，由他們提供義務手語翻譯員作為內衣顧問的溝通橋梁。我們希望不同分店能夠服務到不同類型的顧客，將知識宣揚開去。」

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