韓國製造! cooling KF94 立體口罩 售 $68/50個

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網店 MCNG Shop 表示，正發售 cooling KF94 立體口罩。
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店方指 cooling KF94 為韓國製造的 KF94 成人口罩，具 KFDA 安全認證，以及韓國食品及藥物管理局認證 KF94 級。口罩售價為 $78/30 個，購買 3 套以上的話售 $68 (3 套以上)。
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預計約7月20日到貨
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟