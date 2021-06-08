【港產雪糕】先市集擺檔儲客  特色本地雪糕甜筒暉 為商場開快閃店作熱身準備

▲ 本地雪糕品牌透過擺市集增加知名度。

夏天來臨，有本地雪糕品牌以擺市集增加知名度，為進駐商場設立快閃店作好準備。

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創辦於 4 年前的雪糕到會公司「Teemtonefai 甜筒暉」專售各種有著獨特主題的港產雪糕。例如特別為新冠疫情設計，提醒客人勤於洗手的肥皂型雪糕 ﹔為情人節設計，限量版「心碎雪糕」等等。產品賣相新奇味道又好，收獲了不少忠實 Fans。

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品牌近日在鰂魚涌糖廠街擺市集，創辦人 Thomas Fung 說：「上年十一月我們便想擺市集，但由於受疫情影響，最後取消了。疫情回穩後我們便決定了在糖廠街擺一個月，期間的閒日上午 11 時至下午 3 時都會擺檔。」

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Thomas 表示夏天來臨，雪糕銷情理想，尤其糖廠街附近辦公室多，不少白領都會與同事一口氣訂十幾杯雪糕回辦公室，銷情理想。產品方面，除了口味獨特外，種類亦較為罕見，例如： Honeycomb Vanilla Gelato (蜂窩雲呢拿)、Mixed Berries Sorbet (漿果冰雪糕)，後者口味如同沙冰，前者 Gelato 則是一種空氣含量較少的意大利雪糕，口感濃厚，近年廣受港人歡迎。

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Thomas 說：「我們今次更與其他品牌合作推出鬆餅夾雪糕，每天限量 60 至 100 個，開售前往往被附近的客人訂走大半，例如今天就只有 10 多個賣給街客。香港人很喜歡新奇又好吃的食物，尤其今年夏天特別熱，是我們品牌擴展的好機會。未來我們會在金鐘某間商場做一個月快閃店，希望今次擺市集能夠吸到新客，並增加品牌曝光率，帶旺快閃店的生意，令品牌的知名度可以一步步穩建地上升。」

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