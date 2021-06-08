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【乘機賣傢俱】視像會議家中太多雜物？ 台灣 IKEA 推虛擬美圖 締造專業工作實景

業界頭條 15:38 2021/06/08

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不少企業受全球新冠肺情影響一改傳統工作模式，公司安排員工在家工作轉為視像會議，至今不同品牌皆推出虛擬背景場境，方便打工仔 WFH 工作。

繼去年 Häagen-Dazs 日本官網推出「Haagen Home Project 」，以雪糕虛擬背景，增添遊戲及濾鏡讓打工仔互動。最近大型連鎖家品品牌 IKEA（宜家家居） 台灣官網，讓打工仔可下載不同場景的虛擬背景，不論戶外休閑、舒適居家設計，或專業工作環境應有盡有，打工仔不怕家中雜亂安心視像。

台灣玩美移動聯乘 Google 推 AR 虛擬試妝體驗 增加消費者購買意慾見下頁

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【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

台灣 IKEA 利用虛擬背景推廣自家產品，官方網站中除下載鍵外，並設「探索空間物品」一欄，從虛擬背景中查看 IKEA 相關產品，例如書櫃收納配件等等，也可讓打工仔即時購買。舉例「收納狂的極致書櫃牆」的虛擬場境中，正正對準家中雜亂的用家，乘機吸引他們購買虛擬背景中家品，方便他們自己整理雜亂的家居。

目前台灣 IKEA 虛擬美圖可應用在 Zoom、Microsoft Teams PC 和 Microsoft Teams Mac 視訊軟件中。

【在家工作】上網開會添樂趣？Häagen-Dazs 期間限定雪糕虛擬背景程式見下頁

【疫市營商】VR 商用加速 虛擬 Showroom 突破時空地域限制見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：ikea.com.tw/zh/ikea-virtual-background

撰文 : 鍾采餘

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