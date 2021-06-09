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【營銷策略】飢餓式行銷帶起熱潮 猿人 BAPE 能否東山再起？

商管策略 17:30 2021/06/09

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曾經是日本一代潮牌的猿人 BAPE 早已被 Supreme、Off-White 等歐美潮牌「搶風頭」，BAPE 近年與不同品牌推出聯乘產品，希望引起年青人注意。這個以往靠飢餓式行銷的品牌，能否再次東山再起？

Prada、Burberry 再掀加價潮! 兩大原因無阻靚太買貴貨 見下頁

BAPE 在 1993 年由街頭服飾教父 NIGO 在東京創立，品牌最初主打 T 恤產品，每款只生產 50 件，其中 30 件分發給員工，因此市面上發售的 T 恤極為罕有。由於服飾設計獨特且限量供應，令品牌迅速成為當時年輕潮人紛紛追捧的對象。此後 BAPE 在業內的知名度大增，NIGO 開始延伸出 baby milo、URSUS BAPE 和 MR.BATHING APE 等，還陸續開設 BAPE 的髮型屋、咖啡店、畫廊等。  

但 BAPE 堅持以飢餓營銷作為策略，即使產品價格高企，利潤依然被龐大的業務規模所稀釋，令品牌的市場份額續漸被 Zara、H&M 等快時尚品牌蠶食，經營情況並不樂觀，BAPE 分別在 2009 年和 2010 年錄得 2.67 億日圓及 1.19 億日圓的虧損，最後品牌以 280 萬美元的低價出售給 I.T 集團。

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品牌要再次吸引市場注意，決定採取聯名策略。BAPE 自今年以來，推出聯名系列的頻率為平均每月 3 個，不到半年內的合作夥伴多達 14 個。品牌也在去年年底以生活方式為概念推出新品牌 BAPE HOME ，並在今年年初發表首個產品系列，包括杯子、碗碟、紙巾盒、地毯和餐桌椅等。  

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Photo：BAPE、AAPE、SSwagger、Complex

撰文 : 廖淑瑩

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