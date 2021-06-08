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【有返工冇收工】996、715 受科技企業推崇 連馬雲都讚好 內地病態 OT 文化揭示打工仔辛酸

商管策略 13:08 2021/06/08

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「996」、「715」，這些數字大家又知唔知其意思? 原來它們代表著工作時數，其中「996」是代表早上 9 時上班、晚上 9 時下班和工作 6 天。這種長時間的工作制度，在內地科技界十分盛行，就連阿里巴巴創辦人馬雲認為 996 是「一種巨大的福氣」，但這種加班文化卻揭示打工仔的辛酸。

員工廁所都唔敢去! Amazon AI 系統監察員工防偷懶 捱批後終放寬政策見下頁

「996」是現時內地職場上最普遍的工作模式，其是由內地一位網民，以 996.icu 註冊網站，並在網站上指出與 996 工作制相關的法例。例如 996 工時嚴重超出法例中每個月 36 小時的加班時間上限，又解釋網站的意思是「工作996，生病ICU」。之後網站引起網民討論，而阿里巴巴創辨人馬雲曾經發文指 996 是「一種巨大的福氣」，更表示很多人連 996 的機會也沒有，但言論卻引起批評，馬雲事後就解釋指「任何公司不應該，也不能強制員工 996」。

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【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

至於另一工作制「715」，是由內地飲食品牌西貝莜面村創辦人賈國龍提出，即每周工作 7 天，每天工作 15 小時。不過其工作制度引起網民批評，甚至提出「罷食」。賈國龍事後強調，支持員工自願工作以換取更高收入，而品牌的公關總監亦指 715 工作制並非強制，指出員工是自願，可多勞多得。

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撰文 : 廖淑瑩

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