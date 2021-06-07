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【逆市擴充】日本壽司郎又開分店 旺角五千呎分店 8 月開張

業界頭條 16:42 2021/06/07

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日本平價迴轉壽司店壽司郎 Sushiro 再開分店，新舖位於旺角，佔地 5,000 呎，將於 8 月開張。

喜餅、散水餅疫市下難賣! 轉型造馬卡龍生日蛋糕打開新市場 見下頁

主打平價壽司的「壽司郎 Sushiro」全球共有超過 530 間分店，在 2019 年 8 月首次登陸香港，選址佐敦，壽司價錢大約在 $12 左右，甫開業便廣受歡迎，在疫情裏更接連開新分店，如今 8 間分店遍布全港九，更有 3 間新分店正在裝修即將投入營運。

    點擊圖片放大
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【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

最新一間裝修中的分店位於旺角瓊華中心地庫，佔地 5,000 呎，暫定 8 月開張。 而新界區的第二間分店，大埔分店將於 6 月 14 日先一步投入營運。

口氣實時檢測減肥成果! 氣體傳感器產品瞄準疫後市場 見下頁

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

圖片來源：壽司郎 Sushiro Facebook

撰文 : 陳文政

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