【環保商機】 KeepCup 創辦人打造「咖啡隨身杯」 年收破 1 億

許多咖啡廳受全球新冠肺炎疫情影響，開始建議顧客自攜杯免受感染，加上市民著重環保意識。英國品牌 KeepCup 產製環保自攜隨身杯銷售量數年不斷增長，根據《Smart Company》報道指，2019 年營業額達 20,000,000 新西蘭元（ 約港幣 111,800,000元 ），究竟當中成功秘訣又會是甚麼？

KeepCup 創辦人 Abigail Forsyth 出生在蘇格蘭，修讀法律系的她，大學時期慢慢養成暍咖啡習慣，畢業後順利在律師樓上班。有一日弟弟 Jamie Forsyth 談起倫敦快餐模式配上在地食材，讓上班族享受這種模式，他們認為這澳洲市場，於是 1998 年在墨爾本開設 BlueBag 咖啡廳。

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開業後 Abigail 漸漸發現咖啡廳常大量使用免洗餐具，尤其外賣咖啡杯問題，便著手研究紙杯構造，並發現紙杯底處一層薄蠟或塑膠提煉的防水薄膜，不易回收處理，約 9 成紙杯不被回收，按正常垃圾處理方式清理，於是她嘗試自行尋找隨身杯放進店舖售賣，希望人們改善用紙杯的習慣。

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Abigail 為解決「保溫杯型」隨身杯，讓咖啡師沖製咖啡時造成的不便，開始推出一款合適咖啡愛好者和咖啡師隨身杯。由於兩姐弟沒有相關經驗，在 2007 年先引入「湯杯碗」於店中售賣，以折扣優惠吸引顧客使用服務。當時有約 15% 顧客使用，繼而賞試找製造商擴大生產。

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不過工廠建議她先預售產品，促使她把心一橫從餐廳入手，先向 150 間餐廳介紹新產品，再透過餐飲界人脈推廣，結果在生產隨身杯模具前，成功預售 10,000 個隨身杯，隨後命名為 KeepCup 隨身杯在澳洲火紅起來。現時 KeepCup 的業務由澳洲擴展英國外，客群不再局限餐廳和消費者，擴充 B2B 模式，每年收入獲穩健增長。

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