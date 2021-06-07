【港式風味】泰式流水蝦、海鮮桶外賣  堂食外賣優惠各有特色  疫市下有得做 泰.夯蝦計畫再開新分店

▲ 泰式流水蝦燒烤在疫情裏企隱陣腳。

受限聚令影響，大部份食肆在經營上捉襟見肘，與此同時也有部份店舖逆市擴張。有泰式流水蝦食肆透過優惠和新產品，開拓新收入來源，在疫情裏成功企穩陣腳。

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「泰.夯蝦集團」在 2019 年 7 月於新田購物城開辦首間泰式餐廳，集團如今擁有 3 間 3,000 至 6,000 呎的大型放題餐廳以及 1 間市集，聯合創辦人姚亦澧說：「新田購物城的餐廳租約期滿，現在三間餐廳分別在尖沙咀的諾士佛臺、銅鑼灣鵝頸橋和荃灣眾安街。」

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泰.夯蝦主打「流水蝦」，是一種源自於曼谷的特式食品，客人在蝦缸裏自助夾出大頭蝦，再放冰桶冰暈、剪去蝦鬚蝦腳並開始燒烤，又因為香港人喜歡燒烤，所以餐廳的食材會加入港式燒烤元素，客人以自助放題的模式選擇喜歡的食材，例如各式海鮮、台灣香腸等等，引入國外的特色食法並再本地化的新模式在疫情裏廣受歡迎。

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由於疫情下部分晚市堂食只可以做到 10 點，姚亦澧坦言生意確受影響，所以店舖在疫情裏會透過不同優惠去鼓勵客人改變用餐習慣，吸引客人早些用餐，保證店舖客源。他又說：「除了晚市外，下午我們也有想其他方法。很多客人都會回家吃飯、叫外賣，我們就推出了『shake shake 海鮮桶』的熟食外賣餐，一來可以建立品牌，二來能夠讓客人在家裏也吃到我們的流水蝦。反應都非常不錯。我們亦正在計劃要否再開第四間分店。」

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