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【科技改善生活?】疫情期間 WFH 在家工作 全球勞工每日平均工時增加 30 分鐘

商管策略 17:26 2021/06/07

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全球不少企業採取分流上班、遠距或在家工作，以防範新冠肺炎疫情擴散，影響企業營運。最新研究顯示，自全球企業採取在家工作後，員工每日的工時平均增加 30 分鐘，並因為工作環境變化而影響工作效率。

混合工作模式勢成主流! 蘋果宣布員工 9 月起每周 3 日重回辦公室見下頁

澳洲網上協作軟件公司 Atlassian 從用戶使用該公司軟件的行為，分析全球 65 個地區上班族的工時，發現由去年 3 月開始全球疫情大爆發以來，勞工的工時開始延長。分析顯示，去年 4 月至 5 月與今年 1 月至 2 月相比，全球 65 個地區上班族的每個工作日的工時平均延長 30 分鐘。此外，員工的工作型態也傾向長時間工作，導致休息時間大減。

員工每日的工時平均增加 30 分鐘，並因為工作環境變化而影響工作效率。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

至於代表英國工程業界的工會 Prospect 調查發現，有 35% 原先在辦公室工作的員工表示，自從在家工作以來，心理健康逐漸惡化；其中約 40% 認為，原因是在於無法從工作抽離，且在家工作節省交通時間，最終令省下的的時間用於工作上。Prospect 發言人 Andrew Pakes 接受《BBC》訪問時表示，在家工作令員工無法真正下班，工作變得更加困難。

有工冇人做！美國麥當勞奇招吸人才 做滿 6 個月即送 iPhone見下頁

轉換部門百利而無一害？ 聯合利華揭示內部人才流動四大好處見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 廖淑瑩

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