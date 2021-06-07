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旅客無須隔離! 比利時 7 月 1 日起啟用疫苗護照 將推手機 APP 版

業界頭條 14:31 2021/06/07

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比利時宣布早前宣布，7 月 1 日起啟用「疫苗護照」。來自歐盟境外的旅客須在入境前 14 日完成接種歐盟認可的疫苗，並在入境當日需接受檢測，結果為陰性的旅客無須隔離。

東京奧運延期一年致發財夢碎！日本逾半奧運精品店結業見下頁

比利時政府早前宣布一系列新措施，當地更配合歐盟建議，由 7 月 1 日起啟用「疫苗護照」。記錄持有人已接種疫苗、檢測結果或曾經染疫但已康恢等健康資訊。至於來自歐盟境外的旅客，比利時政府要求必須在抵達前 14 日已完成接種歐盟批准的疫苗，其中包括輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、阿斯利康（AstraZeneca）及強生（Johnson&Johnson）。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

至於日本也跟隨歐盟建議，計劃在今年夏季推出「疫苗護照」。據《日經》報導，當局會先推出紙本護照，到年底再改為數碼版，屆時數碼版本的「疫苗護照」將會以智能電話 APP 形式推出。

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撰文 : 廖淑瑩

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