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【救市攻略】外賣成疫市救星！日本鳥貴族、松屋、燒肉LIKE紛紛加入戰團力谷一種食品

商管策略 16:26 2021/06/09

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疫情下餐飲業生意大減，但專賣漢堡包的快餐店業績不跌反升，甚至在疫情下漢堡包佔外賣市場約 60 至 70% 的份額，可算是「疫市救星」！不少餐飲企業看準商機，開拓漢堡包市場。其中串燒居酒屋「鳥貴族」、牛肉飯專門店「松屋」更開設漢堡包外賣店，希望在其市場分一杯羹。

非接觸營商成疫下新趨勢 餃子の雪松．naizoo 拓無人店覓商機見下頁

漢堡包成為「疫市救星」，其佔外賣市場約 60 至 70% 的份額，也帶動相關店舖的業績。其中，MOS Burger截至今年 3 月底止全年營業額按年增加 4.3%至 719 億日圓。公司表示，品牌在疫情下營業額大增，主要是在疫情期間強化外送、網購銷售的業務，並開設外賣專門店以增加營收。

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【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

眼見漢堡包店在疫情下生意額大增，令不少餐飲品牌開拓漢堡包業務。當中經營燒肉的「燒肉LIKE」在東京中目黑區開設「BLUE STAR BURGER」外賣店，主打芝士飯漢堡；串燒居酒屋鳥貴族亦將於 8 月開設雞肉漢堡專門店「Toriki Burger」;至於牛肉飯專門店的松屋亦計劃開設售賣米飯漢堡包的「米（my）Burger／米松」外賣專門店。

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 廖淑瑩

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