追加兩款新色! Oxyair Mask 純色系列口罩 Lv 3 售 $85 盒

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香港口罩廠 Oxyair Mask 很久也沒有推出新口罩款式，今次推出的是純色口罩新色。
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Oxyair Mask 推出的口罩有不少買家支持，今次推出的是低調的純色口罩新色。除之前推出的 4 種讀顏色外，更推出靛藍色和純白色。口罩為 17/16cm 成人尺寸，Lv 3 防護水平，售價為 $85/30 個。口罩將於 6 月 8 日發售。
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口罩購買規格
-ASTM F2100-19 Level 3,
-EN14683:2019 Type IIR,
-BFE≥99%, PFE≥99%, VFE≥99%
-17.5/16cm × 9.5cm(±3%)
-30個(每盒3包，每包10件裝)
-產地：香港
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟