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追加兩款新色! Oxyair Mask 純色系列口罩 Lv 3 售 $85 盒

行內熱話 02:57 2021/06/07

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香港口罩廠 Oxyair Mask 很久也沒有推出新口罩款式，今次推出的是純色口罩新色。          
       
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】
 
Oxyair Mask 推出的口罩有不少買家支持，今次推出的是低調的純色口罩新色。除之前推出的 4 種讀顏色外，更推出靛藍色和純白色。口罩為 17/16cm 成人尺寸，Lv 3 防護水平，售價為 $85/30 個。口罩將於 6 月 8 日發售。

【其他內容】 【附購買連結】平過疫前價! 99% 過濾日本製造 Azfit 口罩 特價售 $39/30個

    點擊圖片放大
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口罩購買規格

-ASTM F2100-19 Level 3,

-EN14683:2019 Type IIR,

-BFE≥99%, PFE≥99%, VFE≥99%

-17.5/16cm × 9.5cm(±3%)

-30個(每盒3包，每包10件裝)

-產地：香港

口罩購買連結<<< 

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【其他內容】 【每個只售 $1.28】韓國製造 ACE KF94 四層 3D 立體口罩 售 $128/100個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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